Истёк срок подачи апелляций на возобновление строительства газопровода «Северный поток – 2»

Россия окончательно получила разрешение достраивать «Северный поток – 2» имеющимися у неё судами без динамического позиционирования.

Как сообщал «Новый День», в начале июля Энергетическое агентство Дании (DEA) разрешило достройку газопровода российскому трубоукладчику с якорным позиционированием «Академик Черский», но дало срок любой заинтересованной стороне до 3 августа обжаловать это решение.

По сообщению датской стороны, никто такое решение не обжаловал. Теперь Россия может свободно использовать судно «Академик Черский» для достройки «Северного потока – 2».

Напомним, ранее «Газпром» заблаговременно вывел суда, участвующие в строительстве газопровода, из своей собственности, чтобы избежать санкций. Cейчас они принадлежат другим российским компаниям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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