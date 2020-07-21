Конгресс США одобрил санкции против российских газопроводов

Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, предусматривающие введение новых санкций в отношении трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», сообщает Free Europe.

Радиостанция передает, что поправки подготовила группа сенаторов еще в мае-июне. В итоге США вводят ограничения в отношении любых судов, участвующих в прокладке труб, а также компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования.

Кроме того, под ограничения рискует попасть любая организация, сертифицировавшая газопровод перед его запуском. Документ поступил на одобрение сената. После этого его должен подписать президент Доональд Трамп.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.07.20

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