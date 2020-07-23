Европа не должна позволять США вводить санкции, заявил немецкий бургомистр

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт высказался о возможном введении американских экономических санкции против «Северного потока – 2», под которые он попадет, сообщает RT Deutsch.

«Мы ещё не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьёз, так как это продолжение уже имеющихся санкций. И я не отношусь к этому с пониманием, так как, с моей точки зрения, нарушается международное право. Европа – суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», – считает Крахт.

Он особо подчеркнул, что проекты, подобные «Северному потоку – 2», несут большую роль для развития экономики. «Я бы хотел, чтобы у нас были рабочие места, не зависящие от сезона. Благодаря таким проектам мы на международном уровне сможем рекламировать свой диапазон производительности, чтобы экономические отрасли, работающие на международном уровне, обратили внимание на Засниц-Мукран и обосновались здесь», – отметил политик.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает санкции против «Северного потока – 2». Если он вступит в силу, под его действие попадут все лица, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 23.07.20

Бразилия установила новый рекорд по числу заболевших Covid-19 за сутки. / В Нью-Йорке создали коктейль для уничтожения коронавируса. / Штаб Трампа проиллюстрировал ужасы гражданского хаоса фотографией с украинского Евромайдана. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»