Провокации еще будут: эксперт назвал возможные причины для остановки «Северного потока – 2»

С приближением ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2» стоит ожидать увеличения числа провокаций со стороны Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве. При этом эксперт назвал возможные причины для остановки проекта.

«По нынешним законам Евросоюза, остановить работу «Северного потока – 2» по политическим причинам нельзя, необходимо было вводить новые законы, а это и есть санкции, которые позволяли бы остановить проект. Сейчас это просто газопровод – экономический проект, и он регулируется общими нормами Евросоюза. США пытались создать отдельные правила регулирования «Северного потока – 2», которые были бы автоматически привязаны к неким действиям России. Германия от этой инициативы отбилась, и газопровод регулируется общими номами Евросоюза», – пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание, что в немецко-американском договоре есть условия, которые могут остановить работу газопровода. «В соглашении Германии и США написано, что, если Россия проявит какую-то якобы агрессию к Украине, либо будет использоваться газ в качестве энергетического оружия, тогда Германия обязуется санкции ввести и перекрыть «Северный поток – 2», – уточнил Юшков.

«Сейчас мы будем видеть ряд провокаций со стороны Украины. Во-первых, возможна эскалация на Донбассе и, когда они встретят там сопротивление, соответственно, будут обвинять – вот, это Россия, мол, проводит агрессию в сторону Украины и по тому соглашению Германия, давайте, вводите санкции», – отметил эксперт.

Юшков также обратил внимание, что со стороны Киева уже звучат заявления, что Россия «недопрокачивает газ в Европу» или разбирает свой газопровод в сторону Киева. «Недавно заявлял оператор газотранспортной системы Украины, что «Газпром» разберет газопроводы на своей территории. Во-первых, это российское дело, что мы делаем на своей территории. Во-вторых, почему эти заявления звучат, что Россия имеет целенаправленный план осушить трубопроводы через Украину, а значит это политическое действие, то самое использование энерго-оружия», – подчеркнул он.

«Больше 50 лет мы поставляем газ в Западную Европу, даже в разгар «холодной войны» Россия в качестве энерго-оружия какого-то не использовала. Мы ж не говорим, давайте, санкции нам отменяйте, иначе газ отключим. Даже в дни войны с Грузией не прекращали туда поставки газа. Здесь сложно уличить Россию в использовании энерго-оружия», – подытожил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.07.21

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