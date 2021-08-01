«Примем меры» – преемник Меркель взялся грозить России

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза, возможный преемник Ангелы Меркель на посту главы федерального правительства Армин Лашет угрожает санкциями России в случае «использования Москвой газопровода «Северный поток-2» в качестве энергетического оружия против Украины и её суверенитета».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», – пригрозил Лашет.

По его словам, соглашение Байден-Меркель по «Северному потоку-2» якобы даёт Германии такую возможность.

«Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия», – добавил кандидат в канцлеры и поклялся в верности и преданности суверенитету и безопасности Украины.

Известно, что Лашет является едва ли не самым активным сторонником достройки «Северного потока-2».

По мнению экспертов, политик пытается таким образом подыгрывать либеральной антироссийской немецкой прессе, которая находится под полным контролем США.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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