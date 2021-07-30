Конгресс США запретил Президенту Байдену отказываться от санкций против «Северного потока-2»

Вашингтон, июль 31 (Новый День, Иван Бабурин) Нижняя палата представителей конгресса США одобрила поправку, которая запрещает президенту Джо Байдену отказываться от санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».Также законопроект подразумевает увеличение финансовой помощи Украине.

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году. За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против – 212. Законопроект среди прочего подразумевает введение меры, которая должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик, который освещает деятельность конгресса.



Автор поправки конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур заявила: «Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность». Чтобы запрет на отмену санкций против «Северного потока-2» был утвержден, законопроект должен одобрить сенат, а затем – подписать президент.



В мае США ввели санкции против компании «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, которые связаны со строительством газопровода. Под ограничения попали также 13 российских судов. Но Вашингтон не стал вводить санкции против оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора этой компании Маттиаса Варнига. По словам Байдена, применение новых мер было бы непродуктивным для отношений США и Европы.

Политика. Другие новости 30.07.21

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