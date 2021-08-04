Запад не поможет: Украине предрекли незавидную судьбу после запуска «Северного потока-2»

После запуска газопровода «Северный поток-2» Украина уже не сможет рассчитывать на то, что на фоне грозящих Киеву потерь страны Запада будут выражать широкое недовольство. Об этом пишет обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest.

Как отметил журналист, Европа продолжает сохранять сильную зависимость от природного газа из России – основного поставщика топлива. При этом «Северный поток-2» ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, особенно Польши и Украины, полагает автор.

Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину и, в более широком смысле, Восточную Европу, ограничив транзит газа по ее территории, но, не задевая интересы своих прибыльных западноевропейских покупателей, желание Евросоюза выступать в качестве посредника в этой ситуации ослабнет, пишет Рюль.

По его мнению, Украина рискует не только потерей платы за прокачку газа, но и лишением доступа к жизненно важному источнику энергии, однако широкого международного возмущения это не вызовет. Страны Восточной Европы, получающие газ через украинскую трубу, окажутся в аналогичной проблемной ситуации, считает автор.

Напомним, 21 июля США и ФРГ договорились завершить строительство газопровода «Северный поток-2». Условием стало обязательство Берлина способствовать продлению транзита газа из России через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с «Газпромом». «Северный поток-2» построен на 99%, сообщил на прошлой неделе оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.08.21

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