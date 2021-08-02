Законодатели США и ряда стран Европы вновь выступили с заявлением против «Северного потока-2»

Председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Мендес и его коллеги из парламентов ряда стран Европы выступили против достигнутых соглашений между США и Германией по «Северному потоку-2».

В совместном заявлении парламентариев говорится, что они сожалеют о принятых решениях между Берлином и Вашингтоном, что «Северный поток-2» является геополитическим проектом, направленным на усиление влияния Москвы на Европу путем доминирования на энергетическом рынке. Также европейские и американские законодатели опасаются, что завершение строительства «Северного потока-2» представляет угрозу для национальной безопасности США и стран членов Европейского Союза, а также ослабит Украину и даст еще одно средство для ее шантажа. Парламентарии призвали НАТО усилить сдерживание России по всему «восточному флангу – от Балтийского до Черного моря».

«Мы также должны предоставить Украине дорожную карту для вступления в НАТО, если она осуществит необходимые реформы и будет отвечать стандартам членства в Альянсе», – говорится в заявлении. Также эта инициативная группа высказались за усиление санкций против России.

Заявление подписали: председатель сенатского комитета по иностранным делам Конгресса США Роберт Мендес и его коллеги из парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Великобритании и Ирландии.

Вашингтон,03 августа, Иван Бабурин

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