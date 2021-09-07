Директиву обойдут: «Северный поток-2» будет работать на полную мощность – немецкий политолог

Газовая директива ЕС, предписывающая «Газпрому» использование лишь половины мощности газопровода «Северный поток-2», будет очень быстро пересмотрена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, политическое и юридическое сдерживание поставок по «Северному потоку-2» сойдёт на нет после запуска газопровода, так как в Европе никто не собирается мёрзнуть, а также нести убытки в связи срезким ростом биржевых цен на газ.

«Как только зима будет холодной, а она будет холодной, то очень быстро европейцы забывают об этих директивах. Так, кстати, было и с «Северным потоком-1». Тоже сказали, что только на 50 процентов можно нагружать его, а потом, когда нуждается Европа в газе, а других больших возможностей закупать газ нет, конечно, будем нуждаться в российском газе.

И лучше получать его из России, отменив эту директиву, сделав определённые исключения, чем мёрзнуть. И это, по-моему, в логике вещей», – приводит слова немецкого политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.21

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