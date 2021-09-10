Администрация Зеленского объявила о новом этапе борьбы за остановку «Северного потока-2»

Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» не является поводом для прекращения борьбы Украины за блокировку подачи по нему газа в Европу и за полную остановку его работы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Напомним, сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о полном завершении строительства «Северного потока-2» и о скором его запуске.

Между тем, в администрации Зеленского подчёркивают, что даже начало подачи топлива по газопроводу не остановит Украину в борьбе за полную блокировку «Северного потока-2».

«Президент Зеленский всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России – и до его завершения, и после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», – сказал пресс-секретарь президента Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.21

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