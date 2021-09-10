Строительство «Северного потока – 2» полностью завершено

«Газпром» сообщил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале газового холдинга.

Напомним, 6 сентября была уложена последняя труба второй нитки магистрали. После этого предстояло провести стыковку секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом «надводного захлеста». Укладка первой нитки газопровода завершилась в начале июня.

Ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что поставки газа по первой ветке газопровода «Северный поток – 2» в Германию могут начаться с 1 октября, обе нитки могут заработать к 1 декабря.

На прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что начать поставки газа по новой магистрали планируется до конца 2021 года.

Об окончательном завершении строительства «Северного потока – 2» было объявлено на фоне рекордного подорожания газа в Европе: практически каждый день из ЕС приходят сообщения о новых ценовых максимумах. Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF достигла $700,2 за тысячу кубометров, что стало очередным историческим рекордом куб. м. За сутки рост цены составил 3%. За год стоимость голубого топлива поднялась более чем на 50%.

Газопровод «Северный поток – 2» идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 км. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Против реализации проекта активно выступают США и часть восточноевропейских партнеров Вашингтона во главе с Украиной.

«Газпром» достраивал газопровод собственными силами, поскольку из-за введенных США санкций его швейцарский подрядчик отказался от продолжения работ по укладке трубы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.09.21

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