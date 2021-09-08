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Среда, 8 сентября 2021, 18:10 мск

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СМИ назвали дату запуска «Северного потока – 2»

Фото: nord-stream2.com

«Газпром» планирует начать поставки газа по первой ветке газопровода «Северный поток – 2» в Германию с 1 октября. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, через месяц газопровод должен заработать в полном объеме.

Агентство отмечает, что «Газпром» нацелен на прокачку газа по обеим линиям двойного газопровода по дну Балтийского моря к 1 декабря. Компания уже заявляла, что в этом году по трубопроводу может пройти 5,6 млрд кубометров «голубого топлива».

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что начать поставки планируется до конца 2021 года. 6 сентября оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG объявила о завершении сварки последней трубы второй нитки трубопровода. В сообщении компании также говорилось, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется до завершения текущего года.

Стоит отметить, что цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. За год стоимость голубого топлива поднялась более чем на 50%, превысив сегодня отметку $672.

Москва, Мария Соколова

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