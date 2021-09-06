Уложена последняя труба «Северного потока -2»

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что баржа «Фортуна» уложила последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2» и специалисты сварили последний стык.

В Nord Stream 2 AG также сообщили, что «следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом «надводного захлеста». Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года».

Последняя труба «СП-2», уложенная на дно Балтийского моря в водах Германии, получила номер 200 858.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.09.21

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