Уложена последняя труба «Северного потока -2»

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что баржа «Фортуна» уложила последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2» и специалисты сварили последний стык.
В Nord Stream 2 AG также сообщили, что «следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом «надводного захлеста». Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года».
Последняя труба «СП-2», уложенная на дно Балтийского моря в водах Германии, получила номер 200 858.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 06.09.21
В Киеве по-своему объяснили отказ Илона Маска принимать Зеленского. / Портал госуслуг будет сам заполнять заявления за россиян. / На запад по работе, на север по любви: мобильная активность южноуральского бизнеса растет. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube