К концу дня цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд

$700,2 за 1000 куб. м, составила сегодня стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF, что стало очередным историческим рекордом. Исходя из данных торгов лондонской биржи ICE, рост составил 3% за сутки, – пишут Ведомости.

На открытии торгов в четверг, 9 сентября, цена составляла $679 за 1000 куб. м, в течение дня она корректировалась до $669,4, а затем стала резко расти, побив очередной рекорд.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 09.09.21

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