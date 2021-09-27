Нафтогаз потребовал от ЕС уравнять украинскую ГТС с «Северным потоком-2»

ЕС должен распространить на украинскую газотранспортную систему действие европейских енергетических директив для монополистов-поставщиков газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, это «несправедливо», когда принцип обязательного доступа третьих сторон к «Северному потоку-2» не распространяется на украинскую транзитную трубу.

В связи с этим Витренко призвал Еврокомиссию не сертифицировать «СП-2», пока «Газпром» не откроет доступ к украинской ГТС для других поставщиков газа. При этом он предлагает европейцам получать российский газ на границе РФ-Украина.

«Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к «Северному потоку-2». Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу – например, через Украину. Немецкий регулятор не должен сертифицировать «Северный поток-2» до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину», – рассуждает Витренко.

Напомним,ранее глава «Нафтогаза» заявил, что новый контракт с «Газпромом» на транзит газа после 2024 года не даст никаких гарантий бесперобойной прокачки через Украину в Европу. Поэтому «Нафтогаз» будет заключать договоры на транзит российского газа только с европейскими компаниями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.09.21

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