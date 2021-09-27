Глава Нафтогаза обещает уделать Миллера, как Усик Джошуа

Сила и мощь «Газпрома» – ничто, в сравнении с умением «Нафтогаза» использовать против российского монополиста европейские правовые механизмы. Поэтому Украина всё равно добьётся полной блокировки газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он напомнил о том, как Киеву удалось заставить Россию по иску Стокгольмского суда выплатить в 2019 году Украине свыше трёх миллиардов долларов за «нарушения газового договора».

Для пущей образности Витренко привёл в пример вчерашнюю победу украинского боксёра Александра Усика над фаворитом поединка британцем Энтони Джошуа.

«Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права. Например, вчера был бой, где наш украинец победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил. Так же мы побеждали раньше «Газпром», будучи «андердогами», никто не верил, что можем победить... Как раз за счет этой силы права мы победили, и сейчас хотим сделать то же самое», – рассуждает Витренко.

Напомним, сегодня глава «Нафтогаза» потребовал от ЕС уравнять украинскую ГТС с «Северным потоком-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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