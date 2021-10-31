Цены на электроэнергию на Украине взлетели на 26% после отказа России поставлять уголь и электричество

На Украине электроэнергия с 1 ноября подскочила в цене на 25,7% после отмены Россией и Белоруссией аукционов по продаже электричества по заявкам Киева. Ранее РФ отказалась поставлять на Украину энергетический уголь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинское издание «Страна.УА» со ссылкой на государственного оператра рынка электроэнергии.

Отмечается, что «средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» состоянием на понедельник, 1 ноября, в объединенной украинской энергосистеме повысилась на 25,7% до 3491,75 гривны/МВт-ч по сравнению с 31 октября».

О том, что импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии не будет с 1 ноября заявил накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

«Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет. Компания «Интер РАО» 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта э/э из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены», – написал он у себя в Телеграм.

Напомним, Украина сама по политическим причинам ввела запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ с мая по конец октября текущего года – в надежде, что Москва и Минск возобновят поставки по первой просьбе Киева.

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