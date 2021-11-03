«Ситуация обострилась до крайности» – на Украине ждут коллапса из-за отсутствия российского угля и электричества

Руководство Украины должно как можно скорее принять политическое решение об урегулировании отношений с Россией. В ином случае «Незалежную» ждёт энергетический коллапс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, отказ России от поставок на Украину энергетического угля и электричества вызван, в первую очередь, полной деградацией политических отношений.

«Это значит, что уже начались «зимние» проблемы в работе энергосистемы, хотя ожидалось, что они начнут чувствоваться только к концу ноября... Уже есть списки предприятий, которым могут ограничивать потребление», – приводит слова эксперта украинское издание «Страна.УА».

«Все зависит от отношений между нашими странами. Это политический вопрос. Если ситуация, как и сейчас, будет идти по наклонной, то Москва и сама поставлять ничего не будет, и белорусам даст настойчивую рекомендацию. Тут уже вопрос переговоров политического руководства наших стран. Ситуация обострилась до крайности», – предупредил Корольчук.

Между тем, сегодня в Верховной раде заявили, что из-за дефицита угля остановились 55 из 88-ми энергоблоков украинских ТЭС.

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