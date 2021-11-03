На Украине остановилась большая часть энергоблоков ТЭС

На Украине 55 энергоблоков всех ТЭС из 88 прекратили работу из-за дефицита угля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании Верховной рады заявил депутат украинского парламента от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

По его словам, если бы не аварийная помощь электричеством из Белоруссии в 500 мгвт, уже сейчас пришлось бы существенно ограничивать подачу элетроэнергии украинским потребителям.

«Угля на складах в пять раз меньше, чем нужно. Из 88 энергоблоков ТЭС – 55 не работают. Если бы не аварийные перетоки из Белоруссии, то у нас веерные отключения начались бы еще вчера, при плюс восьми за окном. А что будет, когда через неделю ударят первые морозы? Люди останутся без света и тепла», – приводит слова Герасимова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Россия прекратила отгрузку на Украину энергетического угля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.11.21

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