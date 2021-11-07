На главной ТЭС под Киевом осталось 10% запасов угля

На открытой угольной площадке самой мощной в Киевской области Трипольской тепловой электростанции практически не осталось угля. Склад заполнен сырьём менее чем на 10%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Местному журналисту удалось снять с квадрокоптера общий вид площадки для хранения угля. Комментаторы уже недоумевают, как украинская столица будет отапливаться зимой.

Напомним, ранее на Украине прекратили работу 55 из 88 энергоблоков всех ТЭС из-за дефицита угля.

Как сообщал «Новый День», в «Незалежной» заканчивается энергетический уголь для производящих коммунальное тепло ТЭС. Однако замена угля газом представляется проблематичной, так как он слишком дорог и его тоже не хватает в газохранилищах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.21

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