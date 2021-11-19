«Смрад и вонь» – Киев становится непригодным для проживания городом

Коммунальное хозяйство украинской столицы деградировало. Ситуация усугубляется непрекращающейся политической войной между городскими и центральными властями в лице Виталия Кличко и Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Проигрываем всегда мы, украинцы. Потребители услуг, простые украинцы, которые ездят на транспорте. Пока политики воюют – никто не занимается городом, никто не занимается транспортом, метро, маршрутками, качеством коммунальных услуг.

К чему это всё приведёт. К тому, что Киев всё больше и больше будет превращаться в реально город непригодный для проживания. Мы не сможем здесь жить.

Посмотрите – вечером… выйти на улицу – стоит смрад, вонь такая, что невозможно выйти на улицу. И хоть бы одна новость от киевской администрации – что это было, с чем это связано? Никто этим не занимается, пока они воюют, занимаются политикой, нам становится жить все хуже и хуже», – приводит слова Попенко «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что на главной ТЭС под Киевом осталось 10% запасов угля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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