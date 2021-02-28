«Очень ждем вас на Украине» – Порошенко пожалел крымчан

Главный проводник торговой, транспортной, энергетической и водной блокады Крыма экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил «сожаление» в связи с тем, что крымчане страдают от нехватки воды под «российской оккупацией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в своём Твиттере, обращаясь к жителям полуострова в годовщину поднятия российских флагов над государственными учреждения Крыма.

«Мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили. Но вместо этого хочу сказать: мы очень ждем вас в Украине», – написал Порошенко, традиционно добавив, что «Крым – это Украина», и скоро «последний оккупант покинет украинскую землю».

Отметим, что энергетическая и транспортная блокада Крыма давно преодолена, а вопрос с водообеспечением полуострова Москва обещает полностью закрыть в течение двух лет. Что касается туропотока, то в предшествующие пандемии годы Крым успел принять рекордное количество отдыхающих.

Напомним, недавно Украина сняла запрет на импорт электричества из РФ и Белоруссии на фоне остановок целого ряда ТЭС по причине отстутствия в стране угля, а также невозможности точно установить количество газа в подземных хранилищах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.02.21

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