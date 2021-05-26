«Сдаст всех» – украинский генерал МВД объяснил, почему Лукашенко охотился именно за Протасевичем

Над территорией Белоруссии рейсами разных авиакомпаний регулярно летали члены радикальной оппозиции, однако Лукашенко выжидал, чтобы посадить борт с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

По его словам, выбор пал на Протасевича именно потому, что он является одновременно и самым информированным, и самым психологически слабым звеном в рядах белорусской националистической оппозиции.

«Мы (Украина) ничего не выиграли, белорусы (оппозиция) ничего не выиграли – выиграл Лукашенко и его команда. Все эти оппозиционеры, они же не раз летали через Белоруссию, он мог посадить и Тихановскую. Но, понимаете, выбрали того человека. Я помню по своей работе в органах внутренних дел – есть банда какая-то и преступная группировка. И начинают искать самое слабое звено, психологический портрет. И находят, берут того, и он дает расклад на всех.

Если бы взяли всех скопом, все бы встали, молчали – тут и крик, и шум. Видите, он сразу заявил: «Я сотрудничаю со следствием». Тут выбрали самое слабое звено, знали, что кроме ля-ля-ля, психологически он к аресту и местам лишения свободы не готов. То есть, он будет сдавать… Я думаю, это будет большое дело. Фактически это провал всей оппозиции этой», – приводит «ПолитНавигатор» слова Москаля.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко назвал Протасевича убийцей украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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