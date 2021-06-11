Луганск будет добиваться суда над Протасевичем в Донбассе

Суд над задержанным в Минске сооснователем телеграм-канала Nexta и экс-боевиком запрещённого в РФ полка «Азов» Романом Протасевичем должен состояться на территории ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

«Соответствующие документы уже направлены непосредственно правоохранительным органам Беларуси, идет работа в бюрократическом плане, а затем должна быть определена процедура, каким образом наши следственные органы получат доступ к Протасевичу для того, чтобы получить от него объяснения по тем фактам, которыми он располагает», – приводит слова Мирошника РИА Новости.

Напомним, в ЛНР Протасевичу грозит расстрел за «преступления против человечности» в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.21

Сборная Украины выйдет на поле в нацистских футболках вопреки запрету УЕФА. / Берлин поддержал Путина по вопросу вступления Украины в НАТО. / Россиянам дали советы по правильному выбору клубники. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»