Протасевич признался в координации беспорядков в Белоруссии

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признался, что призывал граждан выходить на акции протеста. Когда ему показали доказательства, оппозиционер «осознал», что его призывы, среди прочего, вызвали беспорядки в Минске.

«Я был одним из тех люде, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (августа). Мне предъявили обвинения, показали документы, и я сразу признал свою вину в организации несанкционированных акций», – пояснил Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, обвинение предъявили по ст. 342 УК Белоруссии, то есть в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Но после того, как митинги закончились, он отказался и дальше продвигать акции протеста.

«Я открыто говорил, что у нас нет улицы, глупо пытаться, дальше выходить уже никто не будет. Нужно сосредоточиться на других задачах», сказал оппозиционер.

Напомним, Романа Протасевича задержали 23 мая вместе с подругой, россиянкой Софией Сапегой. Их арестовали в связи с открытыми уголовными делами о событиях осени 2020 года, которые случились после выборов президента Белоруссии.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 04.06.21

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