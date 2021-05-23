Основателя Nexta Протасевича задержали в Минске после экстренной посадки самолета, на котором он летел

Сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич задержан в аэропорту Минска. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) и подтвердило Главное управление по борьбе с оргпреступностью МВД Белоруссии. Протасевич находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом из Афины – Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске днем 23 мая, согласно официальным данным, из-за сообщения о минировании.

Борт сопровождал истребитель МиГ-29, сообщает государственное агентство БелТА. Он поднялся в воздух по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно», – цитирует агентство сообщение пресс-службы аэропорта. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что приказ развернуть самолет и принять его в Минске отдал лично Лукашенко.

Позже стало известно, что сообщение о минировании самолета не подтвердилось. Когда лайнер продолжит рейс, пока неизвестно.

На борту самолета находились 123 пассажира, информирует телеканал ОНТ. Сейчас все пассажиры переведены в транзитную зону, где служба авиабезопасности проводит повторный досмотр.

Тем временем власти Литвы потребовали от Белоруссии немедленно освободить Протасевича. «Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. В самолете был белорусский политический активист. Он арестован. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!", – говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы.

Nexta освещает и координирует акции протесты в Белоруссии против итогов президентских выборов. В сентябре суд в Минске признал телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Роман Протасевич и еще создатель Nexta Степан Путило проходят обвиняемыми по трем статьям белорусского УК: ч.3 ст.130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности); ст. 293 (организация массовых беспорядков); ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Им грозит до 15 лет лишения свободы – это максимальное наказание по статье 293. Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. В ноябре Протасевич и Путило были объявлены в межгосударственный розыск.

Минск, Наталья Петрова

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