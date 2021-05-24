В администрации Зеленского назвали Россию «главным организатором» принудительной посадки рейса Ryanair в Минске

Вызывающие «террористические» действия Александра Лукашенко, приказавшего посадить самолёт авиакомпании Ryanair и арестовать основателя телеграм-канала Nехта (признан экстремистским в РБ), свидетельствуют о том, что президент Белоруссии окончательно порвал с мировым сообществом и готов «растворить свою страну в РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу «о минировании» и под конвоем военной авиации – безусловный и демонстративный вызов современному миру. Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки. Минимально это может быть «запрет на небо», изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально – прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария», – призвал Подоляк.

По его словам, главным «выгодоприобретателем» разрыва Лукашенко с «мировым цивилизованным сообществом» является Москва, которая мечтает «поглотить» всеми отвергнутую Белоруссию.

«Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у Лукашенко – окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ», – утверждает Подоляк.

Как сообщал «Новый День», самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афины – Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске днем 23 мая, согласно официальным данным, из-за сообщения о минировании. В результате летевший на борту лайнера сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич был задержан в аэропорту.

С осуждением действий белорусских властей выступили США и страны ЕС. Так госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал немедленно отпустить Протасевича, а посадку самолета он назвал «шокирующим актом режима Лукашенко».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.21

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