«Это безопасно!» – Киев зазывает иностранные авиакомпании летать над Украиной в обход Белоруссии

Украина предлагает мировым авиакомпаниям своё воздушное пространство для транзитных перелётов после закрытия Западом неба над Белоруссией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с инициативой выступил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача – оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством.

Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство», – заявил Кубраков.

Напомним, что Федеральное авиационное управление США запретило пролёты своим авиакомпаниям над территорией полётной информации Днепра (Днепропетровска) из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины. Над Донецкой и Луганской областями полёты запрещены всем авиакомпаниям мира.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.21

ЦИК утвердил список регионов, где пройдет онлайн-голосование. / Минск направил Киеву ноту протеста за «авиационную блокаду» Белоруссии. / В Крыму нашли разбросанные пробирки с кровью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»