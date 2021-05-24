Украина закрывает авиасообщение с Беларусью – соответствующее поручение дал президент страны Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом принудительная посадка в Минске пассажирского самолета компании Ryanair. Напомним, инцидент произошел накануне.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам с украинской регистрацией до и через территорию Республики Беларусь», – сообщили в офисе президента Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.05.21

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