«Хотели, чтобы сел в Минске» – Лукашенко обвинил Украину и Литву в отказе принять борт Ryanair

Польша Украина и Литва получили сигнал с борта лайнера Ryanair о «заложенной взрывчатке», однако отказались принять самолёт, поэтому его пришлось сажать в Минске.

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День», об этом заявил президент Белорусссии Александр Лукашенко, комментируя вчерашний инцидент с вынужденной посадкой самолёта ирландской авиакомпании и арестом летевшего на нём основателя экстремистского телеграм-канала «Нехта».

«Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?!», – негодовал Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афины – Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске днем 23 мая, согласно официальным данным, из-за сообщения о минировании. В результате летевший на борту лайнера сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич был задержан в аэропорту.

С осуждением действий белорусских властей выступили США и страны ЕС. Так госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал немедленно отпустить Протасевича, а посадку самолета он назвал «шокирующим актом режима Лукашенко».

Симферополь, Валентин Карамазов

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