«Все признаки» – Киев обвинил спецслужбы РФ в «захвате самолета Ryanair» в Белоруссии

Принудительную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту организовали российские спецслужбы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил в Вильнюсе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с советником президента Литвы Дариусом Кулешюсом.
«События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира... захват самолета Ryanair имеет все признаки операции российских спецслужб», – заявил Данилов.
«Российские спецслужбы осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше», – сказал секретарь СНБО Украины и призвал власти прибалтийских стран «помочь становлению демократического строя в Беларуси».
«Мы – это форпост и защита всей Европы», – добавил Данилов.
Напомним, ранее в администрации Зеленского назвали Россию «главным организатором» принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 02.06.21
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