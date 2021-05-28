«Польская ловушка»: скандал вокруг Белоруссии направлен против России, но выйдет боком для ЕС

Скандал вокруг принудительной посадки самолета Ryanair в Белоруссии и задержания главного редактора издания Nexta Романа Протасевича является проектом польских спецслужб. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», известный российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает эксперт, ситуация прогнозируемая из-за участия главреда Nexta в деятельности организации, которую даже в США признали неофашистской. «Очевидно, что достаточно скоро Роман Протасевич расскажет о своем взаимодействии и работе в неофашистском полку и батальоне «Азов»* (*здесь и далее – организация запрещена в РФ). Он там занимался пиаром. «Азов»* был включен в список неонацистских организаций, которой, кстати, запрещено давать деньги из американского бюджета. И будет очень сложно поддерживать Протасевича, учитывая его неофашистские взгляды», – пояснил он.

Политолог считает Nexta «сугубо польским проектом», который создан местными спецслужбами. «Не только Nexta, но и «Белсат» – значительно больший информационный проект, который существует уже лет десять, то есть больше, чем Nexta, и который имеет бюджет в десятки раз больше. Он работает над тем, чтобы обеспечить переход Белоруссии под протекторат Польши, а по сути дела – политический захват Белоруссии Польшей. Причем сам Протасевич в последнее время в Nexta не работал... Если Протасевич был взят по инициативе белорусских властей, то был взят, чтобы решать, кто сейчас конкретно организовывает беспорядки, кто какие теракты готовит, боевики, которые будут использоваться на территории Белоруссии», – уточнил Марков.

«Для чего Польше нужен госпереворот в Белоруссии? Они хотят сделать такую концепцию «Междуморье», и создать коалицию конфедеративную внутри ЕС, стать ее лидерами. В эту коалицию должны войти, соответственно, Польша в качестве лидера, Украина, Белоруссия, Литва… И дальше резкая антироссийская коалиция позволит Польше занять статус равный в ЕС с Францией и Германией. А может еще и больше – стать страной номер один в ЕС за счет лидерства в свержении правительства в других странах и установления пропольского марионеточного режима. Американцы, которые являются диктаторами в Украине, договорятся о такой конфедерации пропольской, потому что они заинтересованы иметь и антироссийскую коалицию, и иметь мощную коалицию внутри ЕС, которая противостояла бы Франции и Германии, дисциплинировала их», – подчеркнул Марков.

«Насколько я понимаю, это была совместная операция польских и британских властей с целью использовать Протасевича как живца и вынудить Лукашенко посадить этот самолет, а потом представить так, как будто сам Лукашенко организовал этот звонок и ложном минировании. Мне представляется, что главным организатором этой ситуации был не Лукашенко. Это значит, в том числе, что наиболее важную информацию с телефона Протасевича подчистили. Исходя уже из этого, много информации из компьютера Протасевича достать не удастся, поэтому только его личные показания будут работать. То есть, оставили то, что связано с «Азовом»*, Украиной, а то что связано с Беларусью, с президентской компанией могли изъять, а также то, что связано с Россией, потому что это структура, работающая против Лукашенко и против Путина», – пояснил Марков.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию, что сам Лукашенко организовал звонок о минировании, чтобы арестовать Протасевича, политолог отметил, что придерживается другой точки зрения. «Посмотрите, этот самолет прямо у границы с Литвой развернулся назад и полетел в Минск. Он сделал это после переговоров со своим руководством, которое находится в Британии. Насколько я понимаю, это была совместная операция польских и британских властей», – сказал эксперт.

При этом Марков подверг сомнению сообщения СМИ о возможном обмене Протасевича, но при этом, подчеркнул «абсолютно исключать этого нельзя». «Происходит огромная деградация сейчас США и ЕС с точки зрения форм политической деятельности. По сути дела, поддержка свержения демократии в Украине в 14-м году с установлением власти террористической хунты – это просто ужас, что они себе позволяют… Мне кажется, они в качестве живца его отрабатывать будут – в информационном плане, что его пытают и так далее. Вот такой у них циничный метод. Сначала они используют людей в качестве таких менеджеров медийных для проектов политических, а потом используют их в качестве живца, жертвы такой сакральной», – сказал Марков.

Оценивая вероятность возможных сценариев развития событий, политолог отметил, что «будет серьезное ужесточение позиции Запада». «Через какое-то время нам удастся еще раз довести до наших партнеров в Германии, Франции и других крупных европейских стран, что это провокационный польский проект… Если Франция и Германия будут действовать жестко против Лукашенко, то они окажутся в такой польской ловушке в рамках логики польского политического проекта, который является не только антироссийским, но, прежде всего, – антифранцузским, антинемецким и антиевропейским», – заключил Марков.

Москва, Мария Соколова

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