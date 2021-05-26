Лукашенко назвал арестованного Протасевича убийцей украинцев

Сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, снятый с борта Ryanair в аэропорту Минска, участвовал в гражданском конфликте на Донбассе в составе запрещённого в РФ неонацистского полка «Азов» и убивал украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белорусссии Александр Лукашенко, комментируя вчерашний инцидент с вынужденной посадкой самолёта ирландской авиакомпании.

По его словам, все белорусские оппозиционеры, сбежавшие и остающиеся в стране, давно перешли «красные линии».

«Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни «тротила», ни «Манкуртов», поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних.

В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные (Роман Протасевич и Софья Сапега – прим. «НД»), – сказал Лукашенко и добавил, что Протасевич «убивал людей в братской Украине».

«Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?!» – гневно заключил Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.05.21

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