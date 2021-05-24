Латвийская авиакомпания отказалась от полетов над Белоруссией

Авиакомпания airBaltic отказалась летать над территорией Белоруссии. Об этом заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс. Решение было принято после вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске.

«Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран, – сказал министр в эфире местного радио. – И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах».

Линкайтс добавил, что в скором времени Латвийское агентство гражданской авиации выступит с рекомендациями, а также посоветовал пассажирам следить за актуальной информацией на сайтах аэропорта Риги и авиакомпаний, которые осуществляют перелеты над Белоруссией.

Как ранее сообщал «Новый День», самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афины – Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске днем 23 мая, согласно официальным данным, из-за сообщения о минировании. В результате летевший на борту лайнера сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич был задержан в аэропорту.

С осуждением действий белорусских властей выступили США и страны ЕС. Так госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал немедленно отпустить Протасевича, а посадку самолета он назвал «шокирующим актом режима Лукашенко».

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 24.05.21

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