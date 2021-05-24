Кремль отреагировал на посадку лайнера Ryanair в Минске. Проверяются данные о задержании россиянки

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о задержании российской гражданки в Минске после вынужденной посадки в белорусской столице самолета Ryanair. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с правоохранительными органами Белоруссии, сообщается на странице посольства в Facebook.

«Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителям», – говорится в заявлении дипломатов.

Ранее СМИ сообщили, что помимо летевшего на лайнере Ryanair сооснователя, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича также были задержаны четверо россиян с этого самолета. Среди них – подруга Протасевича, студентка Европейского гуманитарного университет в Вильнюсе Софья Сапега.

Самолет Ryanair совершал рейс Афины – Вильнюс. По официальным данным, из-за сообщения о минировании лайнер по рекомендации белорусской стороны приземлился в Минске, но информация о заложенной бомбе не подтвердилась. После посадки белорусские правоохранители задержали находившегося на борту Романа Протасевича. В Белоруссии его обвиняют по трем статьям УК, в том числе в организации массовых беспорядков. По совокупности статей ему грозит до 20 лет лишения свободы. КГБ Белоруссии включил Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. В ноябре он был объявлен в межгосударственный розыск.

Действия белорусских властей осудили США и страны Евросоюза, потребовав немедленно освободить Протасевича. На Западе уже звучат призывы закрыть воздушное пространство над Белоруссией для самолетов ЕС, а авиаперевозчики начали отказываться от полетов над Белоруссией. В то же время в Минске заявляют, что все действия были законными, соответствовали международным авиационным нормам.

В Кремле не стали комментировать ситуацию с самолетом Ryanair. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия международным нормам должны международные авиационные власти.

Пресс-атташе Кремля также заявил, что у Москвы нет информации о предполагаемых задержаниях российских граждан в Минске. По его словам, согласно международным правилам, Минск должен проинформировать посольство РФ о задержании гражданки России или граждан России и «предоставить информацию на этот счет».

Песков отказался прокомментировать заявления белорусской оппозиции, что к инциденту с лайнером якобы причастны агенты российских спецслужб: «Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией, кто там находился».

Представитель Кремля при этом заявил, что Москва не хочет кого-то осуждать или поддерживать после посадки самолета Ryanair. «Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от «А» до «Я» соответствовало международным правилам и нормам», – сказал Песков (цитата по «Коммерсанту»), подчеркнув, что «нужно трезво дать оценку событию с этим самолетом».

Минск, Наталья Петрова

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