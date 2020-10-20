За репосты – арест: в Белоруссии запретили телеграм-канал Nexta и его логотип

Суд Центрального района Минска во вторник, 20 сентября, признал телеграм-канал Nexta-Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Решение было принято по заявлению главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Отметим, что данный канал освещает и координирует акции протесты в Белоруссии против итогов президентских выборов.

Суд усмотрел в публикациях на этой площадке признаки экстремистской деятельности – организации и публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков.

В связи с этим Министерству информации Белоруссии предписано включить телеграм-канал Nexta и его логотип в республиканский список экстремистских материалов, а также «принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

«Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом «Nexta» или с Nexta-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП Республики Беларусь)», – сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Согласно КоАП Белоруссии, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 10 до 50 базовых величин либо административный арест.

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики подчеркнули, что «ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка экстремистских материалов».

По словам Чемодановой, «теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации».

Основателем телеграм-канала Nexta является блогер Степан Путило, проживающий сейчас в Польше.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Участники митингов выступают против фальсификации итогов президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко с результатом 80,1%.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 20.10.20

Ученые открыли у человека новый орган. / Украина собирается окружить Крым военными базами. / В Сингапуре научились выявлять коронавирус в выдыхаемом воздухе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»