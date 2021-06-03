Арестованный в Минске Протасевич рассказал, кто мог его подставить

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был в конфликте с человеком, который мог его подставить. Недоброжелатель был связан с хакерской группой, проводившей фейковые минирования в Белоруссии, заявил Протасевич. Кадры с признанием основателя признанного экстремистским Telegram-канала вошли в документальный фильм гостелеканала Белоруссии ОНТ.

Протасевич сообщил о свей поездке в рабочий чат, членом которого был и его недоброжелатель.

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Он сказал, что будут проблемы… Одной из первых вещей, о которой я подумал – меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске», – сказал оппозиционер перед камерой.

Он не назвал имя этого человека, но рассказал о его связях с группой «Киберпартизаны», которая сообщала о лжеминировании объектов в Белоруссии. Они же проводили атаки на сайты белорусских госслужб и собирали данные о сотрудниках силовых ведомств.

Напомним, Роман Протасевич и россиянка София Сапега были задержаны 23 мая в аэропорту Минска. Они летели рейсом компании Ryanair из Афин в Вильнюс, но самолет совершил вынужденную посадку в Минске. Власти Белоруссии заявили о сигнале о бомбе в самолете, но лидеры стран ЕС уверены, что лайнер посадили ради задержания оппозиционеров.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 02.06.21

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