С территории Украины расстреляли государственный герб Белоруссии

На границе с Белоруссией со стороны Украины неизвестные повредили из огнестрельного оружия пограничный столб Республики Беларусь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.

Отмечается, что злоумышленники намеренно выцеливали герб республики на столбе. В связи с этим в белорусских органах предположили, что цель акции была не просто хулиганской, а именно политической.

Сам инцидент произошёл тремя днями ранее. Повреждения на столбе обнаружили во время очередного обхода.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины обнаружила в непосредственной близости от границы с Белоруссией схрон с оружием и боеприпасами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.21

ООН доставила в Донбасс две коробки гумпомощи. / В Днепропетровске направленным взрывом уничтожили «борца с Московией». / Администрация Зеленского подтвердила обещание США передать Украине израильскую систему ПВО «Железный купол». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»