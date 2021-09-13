Лукашенко ответит на провокации Украины российскими С-400

Украина своими провокационными действиями и приглашением войск НАТО в страну «подогревает» южную границу Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам Александр Лукашенко в ходе учений «Запад-2021».

В связи с этим, заявил он, Белоруссия закупит у России новые зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет…

Мы должны готовиться – 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он (Путин) дал поручение министру обороны (Шойгу), чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам», – заявил Лукашенко и добавил, что Минск готовится закупить у Москвы и другие виды вооруженй.

«Что касается вооружений, я не буду называть сумму, хотя это не большой секрет. Это больше миллиарда долларов. Я очень благодарен российскому руководству и военным, и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь.

Это действительно около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками», – прводит «ПолитНавигатор» слова Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.09.21

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