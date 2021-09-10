Эксперт оценил перспективы интеграции России и Белоруссии

Основы интеграции России и Белоруссии подрывает отсутствие совместных инфраструктурных проектов. Как считает директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, ситуация в приграничных областях двух стран – Витебской, Псковской, Смоленской и Могилевской – выглядит не лучшим образом, что негативно влияет на интеграцию.

«Много раз по линии Академии наук, университетов вопрос поднимался, и пока, к сожалению, какие-то прорывы, победы носят очаговый характер. В 2014 году… мы выяснили очень печальную вещь – для жителей приграничных регионов, и для россиян республика Беларусь, и для белорусов Россия не выглядят так хорошо, так красиво, как для нас, когда мы приезжаем из Москвы или Петербурга в Минск или Брест. А это очень серьезно. Это подрывает основы нашей интеграции. Мы говорим о великих высоких проектах, а нам нужно развивать, в том числе, приграничную инфраструктуру», – сказал эксперт во время видеомоста Москва – Минск.

Академик пояснил, что для интеграции двух стран нужны стратегические решения, одним из которых может стать реконструкция железнодорожной магистрали, которая сейчас находится не в лучшем состоянии. «Это не просто 13 часов из Петербурга в Минск. Это еще и такое состояние жд пути, по которому с Божьей помощью пассажирский состав проходит, а грузы в силу известной ситуации с литовским транзитом – очень трудно. Постоянно надо реконструировать, следить, скорости низкие, эффективность невелика», – констатировал он, отметив, что решением может стать некий аналог трассы Петербург-Москва.

Межевич также обратил внимание на неразвитость территории по линии Петербург – Минск. «Можно подтянуть за счет того, что до Минска и до Петербурга будет не как сейчас по 6 часов, а 2-3. И тогда начнется формирование новых интеграционных полос вдоль вот этой современной линии. И мы наконец вернемся к той плотности населения в этих районах, которая была в 18 веке. Сейчас-то у нас этого нет», – сказал Межевич.

Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали ряд союзных программ, которые предусматривают в том числе и интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.09.21

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