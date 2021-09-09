Россия и Белоруссия согласовали все программы по Союзному государству

Все 28 интеграционных программ по Союзному государству согласовали президенты России и Белоруссии, – заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, – сообщает РИА Новости.

По словам президента России, в документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. Россия и Белоруссия увеличат количество совместных предприятий благодаря интеграции

Согласно подписанным соглашениям, в Союзном государстве будет создан единый рынок нефти и нефтепродуктов, подписан договор о едином рынке электроэнергии. Кроме того, до 1 декабря 2023 будет подписан договор о едином рынке газа.

«Цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года», – сказал Путин на совместной пресс-конференции.

Президент России заявил также, что может быть создан союзный парламент России и Белоруссии.

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности создания единой валюты РФ и Белоруссии, заявил, что проблема в том, где будет расположен эмиссионный центр.

Кроме того Владимир Путин сказал, что правительства обеих стран договариваются о новой финансовой поддержке Минску: с сентября до конца 2022 г она составит порядка $630 млн.

Также Владимир Путин заявил, «Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами».

Переговоры президентов России и Белоруссии в Кремле продлились почти 3,5 часа.

Завтра, 10 сентября, в Минске пройдет заседании совета министров Союзного государства, на котором премьеры должны подписать программы по интеграции. Высший Госсовет Союзного государства может принять их уже в конце октября.

Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.09.21

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