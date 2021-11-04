Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства по видеосвязи

Сегодня президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь выйдет на связь с Александром Лукашенко. Российский и белорусский лидеры проведут заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.

Во время переговоров планируется утвердить важный пакет интеграционных документов, в частности, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

Кроме того, в ходе заседания будут утверждены согласованные в начале сентября 28 отраслевых союзных программ, которые помогут унифицировать законодательство в области экономики, транспорта и других сфер деятельности.

В ходе переговоров также будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за прошлый год и первые шесть месяцев текущего года, а также ход выполнения ранее утвержденных и принятых решений.

Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.

Севастополь, Зоя Осколкова

Севастополь. Другие новости 04.11.21

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