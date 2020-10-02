«Не можем иначе» – Украина присоединяется к санкциям ЕС против Белоруссии

Киев не может не присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии, так как вынужден проявлять солидарность с Евросоюзом, чтобы не остаться без поддержки Запада лицом к лицу с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики. Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом», – заявил Кулеба.

Вместе с тем, Кулеба уточнил, что Украина не хотела бы разрывать экономические связи с Белоруссией.

Как сообщал «Новый День», Евросоюз применил санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских властей, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушение прав человека в стране. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

В «черный список» вошло порядка 40 человек. Мишель отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не вошел в данный список. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Лукашенко не стали включать в список, так как это может помешать переговорному процессу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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