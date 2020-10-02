Минск ответил Евросоюзу санкциями

Минск решил ответить Евросоюзу санкциями. Поводом стали принятые в ЕС визовые ограничения отношении нескольких десятков белорусских чиновников. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать», – указано в сообщении.

Также отмечается, что единый список персон нон грата действует в том числе в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия.

Как писал «Новый День», Евросоюз применил санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских властей, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушение прав человека в стране. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

В «черный список» вошло порядка 40 человек. Мишель отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не вошел в данный список. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Лукашенко не стали включать в список, так как это может помешать переговорному процессу.

Евросоюз призывает Лукашенко пойти на диалог через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), установить доверительные отношения, а также освободить политических заключенных. Макрон считает важным вовлечь в процесс Лукашенко, а его включение в санкционный список может помешать.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов выборов. Участники акций требуют, чтобы Лукашенко добровольно ушел со своей должности, и требуют проведения новых, честных выборов главы государства. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 02.10.20

Россия запланировала проложить новые нитки «Северного потока». / Туристка из России пострадала в аварии с автобусом в Анталье. / В Париже после выходных могут закрыть все пабы и бары. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»