Евросоюз одобрил санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер попал под ограничения

«за репрессии в его стране», сообщает «Фигаро» со ссылкой на дипломатические источники.

«Достигнута политическая договоренность о расширении списка санкций с добавлением президента Лукашенко», – пояснили собеседники агентства.

Инициатором включения главы Белоруссии в санкционный список выступил глава МИД Германии Хайко Маас. «Мы должны признать, что с нашей последней встречи не произошло никаких улучшений. Режим Лукашенко продолжает совершать насилие. Мы по-прежнему видим аресты мирных демонстрантов», – подчеркнул глава немецкой дипломатии.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов выборов. Участники акций требуют, чтобы Лукашенко добровольно ушел со своей должности, и требуют проведения новых, честных выборов главы государства. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

В начале октября лидеры стран Евросоюза объявили о введении санкций в отношении белорусских чиновников. В «черный список» вошло порядка 40 человек, однако Александра Лукашенко ограничения не коснулись. Как пояснил тогда президент Франции Эммануэль Макрон, белорусского президента не стали включать в список, чтобы не закрывать возможность для диалога, например, в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Минск, Зоя Осколкова

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