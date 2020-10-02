российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 октября 2020, 09:10 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

ЕС утвердил санкционный список в отношении Белоруссии

Евросоюз применил санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских властей, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушение прав человека в стране. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Reuters. «Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе», – заявил он.

В «черный список» вошло порядка 40 человек. Мишель отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не вошел в данный список. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Лукашенко не стали включать в список, так как это может помешать переговорному процессу.

Евросоюз призывает Лукашенко пойти на диалог через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), установить доверительные отношения, а также освободить политических заключенных. Макрон считает важным вовлечь в процесс Лукашенко, а его включение в санкционный список может помешать.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов выборов. Участники акций требуют, чтобы Лукашенко добровольно ушел со своей должности, и требуют проведения новых, честных выборов главы государства. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 02.10.20

Трамп и его жена заразились коронавирусом. / Россия обзаведется системой контроля космического пространства. / Живущие в США русские просят убрать предвыборный баннер в Нью-Йорке. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по выходу из кризиса в Белоруссии

Писательница Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Минск предложил наладить производство самосвалов БелАЗ в России

Новое президентство Лукашенко и риск катастрофы: любая ошибка белорусского лидера может стать роковой

Глава Франции призвал Лукашенко добровольно покинуть пост президента

Семь стран ЕС не признали легитимность Лукашенко после инаугурации. Оппозиция готовит новые протесты

Лукашенко тайно вступил в должность президента. Оппозиция об инаугурации: «Воровская сходка для коронации вора в законе»

В ЕС не договорились о введении санкций против Белоруссии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Белоруссия, Европа,