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Воскресенье, 27 сентября 2020, 10:02 мск

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Глава Франции призвал Лукашенко добровольно покинуть пост президента

Фото: closermag.fr

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо добровольно уйти с поста руководителя страны, заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, пишет Le Journal du Dimanche.

Макрон считает, что в Белоруссии продолжается кризис авторитарной власти, потому Лукашенко следует уйти. По словам французского лидера, у него состоялась беседа с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он призвал российского коллегу подтолкнуть Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных.

Президент Франции также высказал восхищение участниками демонстраций в Белоруссии, которые каждые выходные выходят на протесты. В августе пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону. «Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», – говорилось в сообщении.

Париж, Иван Гридин

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