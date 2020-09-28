Новое президентство Лукашенко и риск катастрофы: любая ошибка белорусского лидера может стать роковой

Дальнейшая судьба президента Белоруссии Александра Лукашенко в противостоянии с оппозицией будет зависеть от количества его ошибок, каждая из которых может стать роковой. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политтехнолог, партнер компании «Бок о бок консалтинг», союзный интегратор проекта «СОНАР-2050» Василий Боков. По его оценке, в этих условиях ключевой вопрос – будет ли обеспечен приемлемый транзит власти, в противном случае Белоруссии грозит катастрофа.

Отвечая на вопрос, как долго белорусский лидер сможет оставаться на своем посту, эксперт отметил, что новое президентство Лукашенко вряд ли будет продолжительным. «Усидеть – усидит, уже усидел. Как долго? Думаю, не очень долго. Это будет зависеть от многих факторов – в первую очередь от количества ошибок, потому что каждая ошибка сейчас может стать роковой. В этих условиях ключевой вопрос – будет ли обеспечен приемлемый транзит власти, успеет или нет. И в этом главная проблема: видит ли сам Лукашенко главной своей задачей обеспечить эволюционный транзит власти и хоть какой-то консенсус в обществе, или просто хочет как можно дольше продержать в своих руках власть. Выбор в пользу второго варианта станет катастрофой для Беларуси», – подчеркнул Боков.

Согласно его прогнозу, «если Конституционная реформа будет обсуждаться ради обсуждения, а не реализации, то на выходе будет не только полная потеря власти, но и острое гражданское противостояние – с разделением на своих и чужих, с зачистками, с «охотой на ведьм» и прочими классическими атрибутами революции».

«В этих условиях страна станет объектом разграбления со стороны внешних игроков, которые давно хотят освоить этот последний неосвоенный кусок бывшего СССР. Поэтому, считаю, весь политический фокус сейчас должен быть направлен на диалог с обществом, на поиск компромиссов, на выработку и реализацию сценария, который сгладил бы гражданский конфликт. Это необходимо, чтобы не потерять экономический суверенитет (что обязательно произойдет при открытии рынка и новой волне приватизации, реприватизации), чтобы не попасть под внешнее управление, и не дать себя архаизировать», – полагает Боков.

Эксперт также отметил, что тайная инаугурация Лукашенко, безусловно, была ошибкой, но и в обычной инаугурации были высокие риски. «Нужно понимать, что сейчас вообще любой шаг Лукашенко будет трактован как ошибка, потому что протест существует, и он ищет новые поводы для мобилизации. А ведь не бывает решений, которые совсем никого не задевают. Всегда есть пострадавшая сторона, и сейчас негативные стороны любого его решения будут раздуваться, а позитивные – микшироваться. Такова новая реальность, такова сейчас настройка политического и информационного поля вокруг Лукашенко. Стала ли она поводом для протестов? Стала. Но и не тайная стала бы», – констатировал он.

При этом Боков обратил внимание, что «новые задержания на протестных акциях – тоже повод, но и не задерживать нельзя». «Как в этой ситуации быть? Ничего вообще не делать, ничего не решать? Так тоже не бывает. У власти Лукашенко осталось какое-то ограниченное количество энергии, которую необходимо использовать разумно. С моей точки зрения, разумно – сфокусироваться на обеспечении эволюционного транзита власти и недопущении гражданского раскола», – пояснил он.

Комментируя вероятность «белорусского сценария» в России после предстоящих в следующем году выборов Госдумы, эксперт отметил, что массовые протесты возможны при условии «нечестной игры» со стороны власти и низкой легитимности выборов. «Но этот протест не поставит вопрос о власти вообще, так как Госдума у нас не является верховной властью. А именно по поводу верховной власти возник конфликт в Беларуси. Если в виду имеется, что власти России будут делать ставку на силовой сценарий как на основной – вряд ли, в этом нет никакой необходимости», – заключил Боков.

Москва, Анастасия Смирнова

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