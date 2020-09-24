Минск вышел на акцию протеста против инаугурации Лукашенко – задержаны десятки человек

В Минске на фоне тайной инаугурации Лукашенко прошли новые акции протеста. Участников разгоняли водомётами. ОМОН и силовики без опознавательных знаков провели жёсткие задержания, в ходе которых были раненые. Тем не менее, сотни людей не покидали центр столицы. Местные правоохранители говорят, что в Минске задержаны более 10 человек, и цифры уточняются. По данным опозиции, задержаны десятки манифестантов, сообщает «Евроньюс».

События разворачивались так: в среду к середине дня у стелы «Минск – город-герой» в центре белорусской столицы собрались около 5 тысяч человек. Они выражали возмущение тем, что инугурация президента Александра Лукашенко была проведена без объявления, называли его «нелегитимным главой государства», не признавая результатов прошедших президентских выборов.

Церемонию инаугурации в столичном Дворце независимости готовили тайно, и в прямом эфире республиканских телеканалов не транслировали. Позже её показали в записи. А до тех пор огранились лишь сюжетами в выпусках новостей. Во время инаугурации Лукашенко заявил о «поражении цветной революции в стране».

Сразу после церемонии инаугурации в Минске начались стихийные демонстрации протеста, к которым призывали оппозиционные телеграм-каналы. Акции прошли также в других городах страны, в том числе в Витебске, Гродно и Могилёве, уточняет «Евроньюс».

Минск, Елена Васильева

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