В Киеве радикалы потребовали отставки посла Белоруссии на Украине

Под белорусским посольством в Киеве прошла совместная акция украинских националистов и белорусских противников Александра Лукашенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

Сотни человек с провокационными плакатами и лозунгами требовали от посла Белоруссии Игоря Сокола уйти в отставку.

Акция стартовала на «майдане незалежности», затем толпа маршем прошла к зданию посольства.

Напомним, ранее посольство Республики Беларусь на Украине выступило с резкой критикой украинских властей за отказ признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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